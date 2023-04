Ondernemingsraad bij Delhaize draait op niets uit: zes winkels gesloten, waarvan twee in Vlaanderen

WEERBE­RICHT. Regenach­tig weekend en dus ook eerder natte 10 Miles in het verschiet

Af en toe leek de lente de afgelopen dagen te willen doorprikken met mooie, zonnige momenten. Maar daar blijft het dan ook bij. Ook dit weekend belooft weer veel wisselvalligheid en helaas ook vooral opnieuw meer regen. Vandaag/zaterdag startte nog droog, maar bewolkt. Later krijgen we meer regen vanuit Frankrijk. Morgen/zondag, wanneer onder meer de 10 Miles in Antwerpen op het programma staat, verloopt vermoedelijk ook eerder nat.