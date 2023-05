Ondernemingsraad bij Delhaize andermaal maat voor niets

Aantal niet-Europese arbeidsmi­gran­ten in Vlaanderen vorig jaar bijna verdubbeld

Het aantal arbeidsmigranten dat van buiten Europa in Vlaanderen komt werken, is op een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat meldt VRT NWS op basis van het jaarverslag van de Vlaamse Dienst Economische Migratie. De migranten worden vooral ingezet voor knelpuntberoepen waarvoor te weinig kandidaten in de Europese Unie zijn, zoals vrachtwagenchauffeur, zorgkundige en slager.