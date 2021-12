Ondernemersvertrouwen Vlaamse kmo’s neemt diepe duik in vierde kwartaal

Pittem Gemeente zet in op extra sfeer met mi­ni-winterbos­je en meer lichtjes: “Pittem en Egem onderdompe­len in een warme gloed”

Pittem baadt dezer dagen volop in kerstsfeer. De gemeente hing extra kerstverlichting op, terwijl er ook meer kerstbomen te zien zijn in het straatbeeld. Zowel in Pittem als in Egem is zelfs een mini-winterbosje te vinden, met centraal een hert van graffitikunstenares Djoels.

15:58