Ondernemersvertrouwen door energiecrisis in vrije val: een op de vier kmo’s zal jaar verlieslatend afsluiten

Aantal geboortes daalde in 2020 met bijna 3 procent, vooral in Brussel en Wallonië

Het aantal geboortes in België daalde in 2020 met 2,9 procent ten opzichte van 2019. De daling deed zich voor in alle drie de gewesten, maar is opmerkelijker in Brussel (-6 procent) en Wallonië (-3,9 procent) dan in Vlaanderen (-1,5 procent). Dat meldt Statbel, dat de geboortecijfers van 2019 tot en met 2021 onderzocht. Mogelijke verklaring: door de coronacrisis stelden mensen hun kinderwens een tijdje uit.

19 september