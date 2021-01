Ondernemers klagen over “maffiapraktijken” bij banken: “Uitstel voor lening? Haal eerst spaarrekening van uw zoontje maar leeg”

Kinderen moeten plots kiezen tussen hun hobby’s: “Ik snap het niet, ik zit alleen in de gitaarles”

26 januari Op zaterdag ravotten bij de scouts of op woensdagnamiddag toch liever naar de gitaarles? Turnen of toneel? Voetballen of hockey? Er is een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren en dat bezorgt hen kopzorgen. Kinderen onder 12 jaar moeten er uit al hun hobby’s ééntje uitpikken. “Dan kies ik voor de hobby met de meeste uren”, klinkt het pienter.