Onderhandelingen tussen regering en Engie gaan voort

Oostkamp Wagen gaat rechtdoor op snelweg­brug in Oostkamp: brokstuk­ken zorgen voor schade aan diverse wagens op E40

Op de E40 in Oostkamp richting kust zijn woensdagavond verschillende wagens beschadigd geraakt door brokstukken die op de snelweg waren beland. Dat gebeurde nadat een wagen tegen de vangrail was gereden op de brug over de E40. Eén voertuig belandde daardoor zelfs in de berm.

29 december