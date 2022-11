Onderhandelingen over loonakkoord afgesprongen, overleg gaat maandag verder

Radioac­tief afval mag “diep geborgen” worden in ons land: “Gedurende honderddui­zen­den jaren isoleren van mens en milieu”

Hoogradioactief en langlevend afval in ons land mag in de toekomst “diep geborgen” worden. Daarover is een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. “Alleen door dit afval in een geschikte, stabiele geologische laag te bergen, kunnen we het gedurende honderdduizenden jaren volledig isoleren van mens en milieu”, klinkt het.

24 november