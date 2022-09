Onderhandeling over contract tussen Waals gewest en Belfius is "technisch, niet politiek”

De onderhandelingen over de verlenging van een kassierscontract tussen het Waals gewest en Belfius zijn "technisch en niet politiek". Dat heeft de Waalse minister van Begroting Adrien Dolimont (MR) maandag gezegd in de bevoegde parlementscommissie. Hij kreeg er van verschillende meerderheids- en oppositieparlementsleden vragen over het onderwerp.

Over het contract vloeide de afgelopen dagen al heel wat inkt. Belfius wil het kassierscontact, dat normaal voor meerdere jaren verlengd wordt, deze keer maar maximaal twee jaar verlengen, tot 2024. Als huisbankier heeft de bank geen goed oog in de financiële toestand van Wallonië en de opmars van de extreemlinkse partij PVDA.

Dat de verlenging maar zou gaan tot 2024 is niet toevallig. De bank zou zo kunnen inschatten hoe de volgende regering de oplopende schuldgraad in de regio kan wegwerken.

Waals minister Dolimont benadrukte maandag dat de besprekingen vertrouwelijk zijn, maar herinnerde er wel aan dat het niet gaat om een nieuw contract. Wat de toestand van de Waalse overheidsfinanciën betreft, "kennen we de situatie", aldus Dolimont. "Er is een strategie en die houdt in dat er structureel en extra bezuinigd moet worden a rato van 150 miljoen per begrotingsjaar. Die strategie is in 2022 toegepast en zal ook in 2023 en 2024 worden toegepast.

"Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken over de financiële situatie van Wallonië. Die situatie is het gevolg van de crises van de afgelopen jaren. Toch hebben we een vastberaden koers. We hebben de middelen en er zijn marges in de begroting om iets aan die situatie te doen," besloot de minister.

Wallonië stevent tegen 2030 af op een overheidsschuld van 50 miljard euro. De staatsbank loopt een flink financieel risico omdat ze heel veel leningen aan het Waals Gewest heeft verstrekt.