Onderhandelaars zitten nog steeds samen voor Vlaams begrotingsakkoord, dit ligt op tafel

Straks legt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn Septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Vast staat dat het groeipakket (de vroegere kinderbijslag) verhoogt, maar hoeveel precies? Krijgt iedereen een paar euro meer of krijgt een kleinere groep plots meer dan 100 euro? CD&V wil het groeipakket opnieuw koppelen aan de gezondheidsindex, maar dat vinden N-VA en Open VLD te duur, waardoor de Vlaamse begrotingsdiscussie in de nacht van zondag op maandag volgens meerdere betrokkenen bijzonder stroef verloopt.