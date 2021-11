Onderhandelaars van politiebonden misnoegd op weg naar Wetstraat: “Voor ons ligt er 0 euro op tafel”

Actievoe­ren­de agenten gooien voetzoe­kers naar VTM NIEUWS-journalis­te tijdens live interview

VTM NIEUWS-journaliste Rosalie Pieters was bezig met een live optreden tijdens het nieuws van 13 uur toen er plots bommetjes ontploften in haar richting. Ze stond op de Kroonlaan in Brussel naar aanleiding van de stakingen van de politie. Gedurende de hele live-interventie hoorde je op de achtergrond ontploffingen. Op het einde raakte zelfs een bommetje de journaliste. In bovenstaande video kan je het incident herbekijken. Achteraf boden de agenten wel nog hun excuses aan.

14:04