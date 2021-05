Ondergedoken Marc Van Ranst: “Vlaams Belang zorgt voor actieve sfeerschepping tegen virologen”

Coronacer­ti­fi­caat goedge­keurd door EU: dit moet je erover weten

21 mei Zes weken voor het begin van de zomervakantie is er een akkoord over het coronacertificaat. Wat is een coronapas precies? En wat als ik geen coronapas kan krijgen wanneer ik op vakantie vertrek? Dit moet je erover weten.