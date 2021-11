Onderaannemer AVO hing mistoestanden bij PostNL aan de grote klok: “Hopelijk weten mensen nu wat er schuilt achter hun pakje”

West-Vlaams provincie­gou­ver­neur Decaluwé pleit voor vervroegd Overlegco­mité en strengere uniforme maatrege­len: “We zitten in alarmfase 5"

De Belgische provinciegouverneurs vragen dat het Overlegcomité vroeger samenkomt om verdere federale maatregelen te nemen. Dat is volgens West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) besproken in de nationale crisiscel. “We zitten in alarmfase 5 wat betekent dat er uniforme maatregelen moeten komen in heel het land”, zei Decaluwé na afloop aan VTM NIEUWS en HLN LIVE. De gouverneurs van Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant sluiten zich niet aan bij de oproep om het Overlegcomité te vervroegen, wel was er eensgezindheid over de boosterprikken die sneller uitgerold moeten worden.

