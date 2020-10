Ondanks stijgende ongerustheid: voorlopig geen nieuwe maatregelen in woonzorgcentra

Er komen voorlopig geen nieuwe coronamaatregelen in de woonzorgcentra, ondanks de stijgende ongerustheid over de verspreiding van het virus. Dat meldt de taskforce Zorg. Die bereidt zich wel voor om mogelijke personeelstekorten op te vangen in de komende weken.

"Er komen op dit moment geen nieuwe richtlijnen in de woonzorgcentra", klinkt het bij woordvoerster Liesbeth Wyseur. "Er werd gesproken over de maatregelen in functie van aanpassingen naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad rond quarantaine. We wachten tot de beslissing van het Overlegcomité vrijdag om te zien of er impact is op onze zorgvoorzieningen.”

Volgens Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, begint het personeel uit te vallen in de woonzorgcentra en kunnen ze het op verscheidene plaatsen niet meer bolwerken. “Vijf dagen geleden hadden we nog een 900-tal gevallen of vermoedelijke gevallen in onze woonzorgcentra, nu zijn dat er al 1.400", zei ze in De Afspraak op Canvas. “Ik maak me zorgen over de snelheid waarmee het virus ons in zijn macht krijgt. Als onze mensen beginnen uit te vallen bevinden we ons op de rand van een ravijn.”

Door het dak

Bij de zorg wordt nu het omgekeerde principe gebruikt van in maart. “We proberen zo veel mogelijk de gewone zorgen in stand te houden. Maar zelfs met een lichte stijging weet ik niet of ons zorgsysteem dit kan doorstaan. Daar hou ik mij hart voor vast. Dat het door het dak zal gaan”, aldus Cloet.

De taskforce Zorg bevestigt dat er woensdag gesproken is over de personeelstekorten en hoe dit zal worden opgevangen, maar er is nog extra overleg nodig.

Volgende week woensdag komt de taskforce Zorg opnieuw samen. "Dan zullen we kijken of er wijzigingen nodig zijn en zullen we beslissingen nemen. Intussen blijven de huidige richtlijnen dan ook gelden in onze voorzieningen.”

