Ondanks stakingen was juni toch beste maand sinds begin corona voor Brussels Airport

Rijkste man van Duitsland vergroot belang in Lufthansa

De rijkste man van Duitsland is na een nieuwe investering de grootste aandeelhouder van luchtvaartconcern Lufthansa geworden. Klaus-Michael Kühne, die een groot deel van zijn fortuin verdiende in de logistiek, heeft zijn belang in het moederbedrijf van Brussels Airlines uitgebreid naar 15,01 procent. Daarmee haalde hij de Duitse regering in als grootste aandeelhouder.

7 juli