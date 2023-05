Ondanks Remco en de Giro: aantal coronagevallen in ons land in maanden niet meer zo laag, blijkt uit nieuwste cijfers

“Corona zit echt in een dip”, zegt Steven Van Gucht. “Alleen maar positief nieuws dus.” Afgelopen week kwamen er gemiddeld 232 coronabesmettingen per dag bij in ons land. Een maand geleden lag dat aantal nog op 521, een daling met ruim 55 procent. Dat zijn de laatste cijfers van Sciensano. “Al zeggen die natuurlijk weinig, want we testen niet meer", vervolgt Van Gucht. “Maar we kunnen de lage trend ook bevestigen aan de hand van de testen in het afvalwater, momenteel de meest betrouwbare manier om corona te detecteren. Twee keer per week analyseren we zo nog het afvalwater van waterzuiveringsstations op corona.” En op die curve zie je dat de activiteit van corona sinds begin januari niet meer zo laag is geweest. “Het virus is er nog, maar héél weinig.”