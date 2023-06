Ondanks petities en reddingspogingen: provincie oordeelt dat veelbesproken villa (verder) mag worden gesloopt

Vlaams Belang wil bij Vlaamse onafhanke­lijk­heid Brussel behouden: “Rechten van Franstali­gen worden volledig gerespec­teerd”

Het momentum voor Vlaamse onafhankelijkheid komt er in 2024. Dat is de overtuiging van Vlaams Belang, zondag op het communautaire congres in Lier. De partij stelt er het stappenplan voor dat zich na de verkiezingen moet ontvouwen en gaat ook in op de kwestie-Brussel.