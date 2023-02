Ondanks oorlog is België top-importeur: in twee maanden passeert voor 400 miljoen euro Russisch LNG in Zeebrugge

Peter Goossens (59) laat eind dit jaar restaurant Hof van Cleve over aan keukenchef

Na 37 jaar zullen Lieve en Peter Goossens eind 2023 de deur van hun restaurant Hof van Cleve in Kruisem als gastvrouw en chef-eigenaar definitief achter zich dichttrekken. “We denken er al enkele jaren aan om ons professioneel leven een nieuwe wending te geven”, aldus de 59-jarige Peter Goossens, die zoals bekend in Hotel La Réserve in Knokke zijn medewerking verleent bij het openen van een nieuw restaurant.