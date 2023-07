Ondanks - of net dankzij - verjaagde pretparkbaas: Plopsaland draait recordomzet van 115 miljoen euro

COLUMN. De Tour is mooi, maar Wout Van Aert koos terecht voor méér, voor “plus d’amour”

Helikopter, privéjet, moederhuis. Wout Van Aert maakte donderdag de perfecte driesprong naar de geboorte van zijn tweede kind: Jerome. De wielrenner is de stem van een nieuwe generatie, als hij zegt dat zijn plaats thuis is. “Al moeten we ook niet overdrijven. Niet elk stapje, niet elke pamper is belangrijk”, vindt onze reporter Nadine Van Der Linden. “Maar dat eerste huiltje is alles waard.”