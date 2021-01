Ondanks maatregelen opnieuw grote volkstoeloop rond Baraque Fraiture: “Mensen hebben echt nergens respect voor”

Ondanks alle maatregelen van het lokale bestuur, is er zaterdag sprake van een volkstoeloop rond de heuvel Baraque Fraiture in de provincie Luxemburg. Dat meldt de politie. De politie heeft uit voorzorg nu zelfs de afritten van de E25 afgesloten.

Ook de afgelopen dagen was er al veel volk in de buurt van de heuvel, wat het gemeentebestuur van Vielsalm tot ingrijpen noopte. Zo is de toegang tot de skipiste verboden en zijn verschillende wegen afgesloten, waaronder de N30 tussen de Baraque Fraiture en de gemeente Manhay. Verschillende dorpen in de buurt zijn enkel nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Al die maatregelen konden niet verhinderen dat toeristen volgens de politie massaal naar de regio zijn afgezakt, met files tot gevolg. Commissaris Marc Antoine sluit daarom nog extra wegen af. Hij heeft het over onrespectvol gedrag. "De omwonenden lijden onder een toeloop van mensen die daar niets te zoeken hebben. Mensen respecteren echt niets, iedereen rijdt maar in elke richting. Sommigen komen zelfs uit Nederland." Volgens Antoine kan het verkeer slechts stapvoets vooruit en is er geen enkele mogelijkheid om te parkeren.

Aan RTL Info zegt Antoine nog dat de politie rond 16 uur de afritten van de autosnelweg E25 heeft afgesloten. “Ik kan begrijpen dat de mensen zich door de lockdown willen ontspannen. Kinderen willen in de sneeuw spelen. Maar de Ardennen kunnen zoveel volk gewoon niet aan. Zeker niet in deze omstandigheden.” De politie roept dan ook nogmaals op de nodige afstand te bewaren en een mondmasker te dragen, “zelfs in de sneeuw”.

Intussen is ook de federale politie ter plaatse.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © © Bart Leye

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA