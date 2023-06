Ondanks lerarentekort: 1.453 leerkrachten staan niet voor de klas

Nadat rechter zich terugtrekt uit onderzoek Qatargate: zo verweven blijken politiek en justitie in ons land

Het kwam vorige week als een donderslag bij heldere hemel: onderzoeksrechter Michel Claise trok zich plots terug uit het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement - Qatargate - wegens een mogelijk belangenconflict. Zijn oudste zoon bleek al vijf jaar zaken te doen met de zoon van Europarlementslid Marie Arena (PS), die genoemd wordt in het dossier. Het toont hoe verweven justitie en politiek in ons land lijken te zijn.