Ondanks korte gevangenisstraf, moesten dit jaar bijna 500 veroordeelden toch achter tralies verblijven

1.000 euro boete voor cokegebrui­kers: “Enkel een totale politie­staat zou gebruikers op andere ideeën brengen”, zegt expert

Tot 1.000 euro boete voor wie betrapt wordt met coke op zak. Van Quickenborne (Open Vld) wil vraag naar cocaïne indammen door gebruikers te bestraffen. Werkt dat wel? Professor in de criminologie Letizia Paoli (KU Leuven) is sceptisch. De Italiaanse weet als geen ander hoe de georganiseerde misdaad te bestrijden. “Ons falend beleid werkt de illegale markt net in de hand.” Wat is volgens de professor dan wel dé manier om drugs aan te pakken? En wat met de legalisering van bepaalde drugs?