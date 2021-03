Ondanks hoge cijfers, experts opgelucht dat ziekenhuisopnames niet nog sneller stijgen

Een week later dan voorzien buigt het Overlegcomité zich over versoepelingen. Komt het er deze keer écht van? Er duiken alvast hoopgevende signalen op. In een brief aan de ziekenhuisdirecties schrijft de overheid: "De stijging van de opnames verloopt veel trager dan gevreesd."

Exact zeven dagen geleden belandde er een verontrustend rapport op het bureau van premier Alexander De Croo (Open Vld). Daarin stond dat de ziekenhuiscijfers opnieuw fors stegen. Dat rapport zette meteen de toon voor het Overlegcomité: er werd beslist om niks te beslissen. Alle regeringen vonden unaniem dat versoepelingen niet aan de orde waren als het risico bestond dat we op de drempel van een derde golf stonden.

Eén week later lijkt de lucht echter alweer op te klaren. In een brief die gisteravond naar alle ziekenhuisdirecties gestuurd werd en die deze krant kon inkijken, staat dat de stijging van de Covid-opnames niet zo snel verloopt als men aanvankelijk gedacht had. "De epidemiologische stijging verloopt gelukkig veel trager dan vorige week gevreesd werd", klinkt het. "Bovendien voorspellen de modellen dat de opnames de komende twee weken opnieuw naar een plateaufase zullen overgaan en niet onmiddellijk zeer snel zullen doorstijgen." De brief is ondertekend door medisch directeur van de FOD Volksgezondheid Paul Pardon, GEMS-voorzitter Erika Vlieghe en intensivist Geert Meyfroidt. Hoewel ze ook waarschuwen dat de situatie nog fragiel is, beslisten ze toch om de opschaling naar fase 1B (waarbij 50% van de IC-bedden voorbehouden wordt aan Covid-patiënten) met één week uit te stellen.

De gunstige cijfers openen de deur voor de politici om versoepelingen aan te kondigen. In de Kamer kondigde premier De Croo alvast aan dat men aan een 'buitenplan' werkt waarin onder meer zou worden toegelaten dat we in openlucht opnieuw met meer dan vier mogen afspreken.

Het aantal opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft wel nog altijd in stijgende lijn. In de zeven dagen tot en met donderdag waren er gemiddeld ongeveer 156 opnames per dag, of 23 procent meer dan in de week ervoor. Het gemiddelde lag dit jaar nooit eerder zo hoog.