Ondanks excuses tot vijftien keer toe: waarom minister Lahbib nog tot donderdag in het vagevuur blijft

EXCLUSIEF. Onze reporter in Cherson, waar amper 20 procent van de bevolking is overgeble­ven: “Poetin is een monster”

Honden en katten liggen nog altijd op straat te rotten, maar ondertussen blijven de Russen granaten op de bevolking afvuren. Onze reporter Arnaud De Decker is in Cherson, de stad die begin deze maand een zondvloed over zich heen kreeg na de ramp met de Nova Kakhovka-stuwdam. Sinds het begin van de oorlog is 80 procent van de bevolking er gevlucht. Maar wie overblijft, is strijdvaardig: “Wij gaan nergens heen. Dit is onze thuis.” Een aangrijpende reportage van een stad na de totale verwoesting. “Poetin is een monster. Hij zal niet zal ophouden totdat elke ziel uit de stad is verdreven.”