Oncoloog over terugkerende borstkanker: "Je moet er een sterk karakter voor hebben en proberen de knop om te draaien”

74% inburge­raars doorge­stuurd naar VDAB sinds maart 2022, maar “we moeten naar 100%”

Sinds maart 2022 zijn inburgeraars in Vlaanderen verplicht om zich binnen een bepaalde termijn in te schrijven bij de VDAB. Volgens Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) wordt intussen 74% van de verplichte inburgeraars doorgestuurd naar de VDAB, terwijl dat in de vorige regeerperiode maar 17% was. "Ik verwacht dat we binnen de twee maanden aan 100% raken", zo heeft Somers dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Maaike De Vreese.

10 januari