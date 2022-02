Onbetaalde stages gaan in tegen Europese wetgeving: “Als we stages betalend maken, lossen we werkloosheid bij jongeren op”

Demir: "Het is één voor twaalf voor stikstof­pro­ble­ma­tiek”

"Het is één voor twaalf voor de stikstofproblematiek." Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in reactie op een nieuw stikstofarrest. De minister werd dinsdag in het parlement over het probleem ondervraagd door Mieke Schauvliege (Groen), Tinne Rombouts (CD&V) en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

15 februari