“Onbeschrijfelijke pijn”: gruwelijke vuurdood in gezin met twee kinderen laat diepe sporen na

Het familiedrama waarbij David Perremans (41) zijn ex-vrouw Sara, hun zoon Marty (7) en dochter Emmy (9) op gruwelijke wijze in brand stak en zelf ook uit het leven stapte, laat een dikke maand na de feiten nog diepe sporen na. “We leven niet meer, we overleven”, getuigt Teresa, de oudste zus van Sara. Teresa is er van overtuigd dat de dader ook haar viseerde.

KIJK. Op 30 december vielen vier doden bij een familiedrama in de provincie Henegouwen

De horror vond plaats op de laatste vrijdag van 2022 in het Henegouwse dorp Vaudignies. De 41-jarige David Perremans reed bij het vallen van de avond met zijn dochter Emmy (9) en zoon Marty (7) naar zijn ex-vrouw Sara. Het koppel was sinds anderhalf jaar uit elkaar. Hij stapte uit, maar liet de kinderen in zijn wagen. Toen Sara de deur open deed, besproeide hij haar met benzine en stak haar in brand.

Het slachtoffer schreeuwde om hulp en ademde nog, aldus een buurvrouw. “Hij heeft me met iets verbrand”, waren haar laatste woorden. Sara overleefde het niet.

Drie verkoolde lichamen

David Perremans (41) reed vervolgens met zijn twee kinderen een beetje verder in de Rue de Quièvremont. Midden in de velden stak hij zijn wagen in brand. Ook hijzelf, Emmy (9) en Marty (7) stierven een vuurdood. De hulpdiensten troffen alleen drie verkoolde lichamen aan.

Volledig scherm Mama Sara met haar dochter Emmy (9) en zoon Marty (7). © Sudpresse

“Een onbeschrijfelijke pijn”

Een maand later getuigt Teresa, de oudste zus van mama Sara, over het verdriet en onbegrip binnen de familie. “We lijden een onbeschrijfelijke pijn”, zegt ze. “En als grote zus heb ik me tot hiertoe om alle formaliteiten bekommerd, dus ik besef dat het moeilijkste nog moet komen. Mijn zus en ik werkten allebei op het gemeentebestuur in Bergen. We zagen elkaar elke ochtend en belden ook vaak.”

“Ik ging snel weer aan het werk om mijn gedachten te verzetten, maar het is moeilijk”, vervolgt Teresa. “We begrijpen het niet. We leven niet meer, we overleven. Het leven nemen van drie onschuldige slachtoffers, dat valt gewoon niet te begrijpen.”

Kinderen waren mogelijk al dood

Sara’s zus weet niet hoever de politie staat met het onderzoek. “Ik heb de moed nog niet om naar de politie te gaan”, zegt ze. “Ik weet van de overlijdensakte dat de kinderen gestorven zijn om 17 uur, terwijl de horror pas na 17 uur plaatsvond. Ik denk dus dat de kinderen die gruwelijke daad niet meer bewust hebben meegemaakt. Maar dat is maar een magere troost als ik denk aan de gruwel die mijn zus heeft doorstaan.”

Volledig scherm David Perremans (41) vermoorde zijn vrouw en twee kinderen en stapte zelf ook uit het leven. © Sudpresse

“Ik denk dat hij niet enkel haar viseerde”

Teresa is ervan overtuigd dat de dader voor haar hetzelfde lot had voorzien als voor haar kleine zus. “Hij dacht dat ik daar ook zou zijn, dus ik denk niet dat hij enkel haar viseerde. Hij stuurde sms’jes naar de hele familie, behalve naar mij en mijn man. Ik was de hele tijd bij Sara maar die dag had ik vertraging. Hij wist dat ik er zou zijn wanneer hij daar aankwam.”

Volledig scherm Emmy (9) en haar broertje Marty (7). © Sudpresse

‘Een aardige jongen’

Teresa kwam zelf niet goed overeen met David Perremans (41) en waarschuwde haar zus ook voor hem. “Zelfs al had ik hem niet graag, dat hij zo’n geweld zou plegen had ik nooit durven denken. Sara begon nu pas gelukkig te worden. Bij hem zat ze er helemaal onderdoor. Ik heb haar gewaarschuwd om voorzichtig te zijn, maar dit had ik me nooit kunnen inbeelden. Ik vreesde wel dat hij de kinderen zou ontvoeren”, aldus Teresa. “Ik heb er moeite mee wanneer ik mensen hoor zeggen dat hij een aardige jongen was. Zelf heb ik een gevoel van haat.”

In de straat waar het gruwelijke drama plaatsvond zou binnenkort een gedenkteken komen voor mama Sara, haar dochter Emmy (9) en zoon Marty (7).

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

KIJK. Op 30 december vielen vier doden bij een familiedrama in de provincie Henegouwen

Lees ook: