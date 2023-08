Onbekenden verwijderen afsluiting aan werken op snelweg: vader (29) komt om, zoontje (6) gewond

Bij een ongeval op de A8 ter hoogte van Frasnes in de provincie Henegouwen is gisteravond een 29-jarige autobestuurder om het leven gekomen. Zijn 6-jarig zoontje werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer is er sprake van kwaad opzet: onbekenden haalden een afsluiting weg die de toegang tot de snelweg verhinderde.

Sinds maandag zijn er herstellingswerken aan de gang op de A8 (Frasnes-Doornik). In de richting van Doornik zijn de twee rijstroken en de vluchtstrook afgesloten en is er een omleiding via de middenberm.

Volgens de brandweerzone Picardisch Wallonië werd nabij Hacquegnies de afsluiting die de toegang tot de snelweg belette echter geopend en opzijgeschoven. Verschillende voertuigen raakten zo in het gedeelte van de snelweg waar gewerkt wordt.

Donker

Rond 22.30 uur reed de auto met de 29-jarige man uit Bouvignies (Aat) de werfzone in, richting Doornik. In het donker zag de bestuurder de werken niet en hij kwam in een hoop grind terecht. De wagen ging vervolgens meermaals over de kop.

Bij aankomst van de ziekenwagen was de bestuurder al overleden. Het kind was nog bij bewustzijn en schreeuwde om hulp. De jongen werd gewond naar een ziekenhuis in Ronse gevoerd.

De brandweer plaatste meteen de afsluiting terug ter hoogte van Hacquegnies.