Onbekenden in auto laten stervende twintiger met schotwond achter aan ziekenhuis Charleroi

Man zonder papieren ontsnapt uit celwagen op E411 na gijzeling van chauffeurs

16:57 Op de E411 ter hoogte van Éghezée is een man zonder papieren, die gedetineerd was, ontsnapt nadat hij eerst twee chauffeurs in een celwagen gijzelde. De man, die zonder rechtmatige status in het land verblijft, zou met een mes de bestuurders bedreigd hebben. Hij werd op dat moment overgebracht van de gevangenis in Aarlen naar het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel, waar hij de volgende dag van Zaventem naar zijn land van herkomst zou vliegen.