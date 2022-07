Onbekende stof ontdekt in de Maas zorgt voor problemen bij drinkwaterwinning: “We kunnen er nog niet van uitgaan dat de stof giftig is”

In Nederlands Limburg is een onbekende stof ontdekt in het water van de Maas. Dat vormt een probleem, aangezien een groot deel van ons drinkwater uit die rivier wordt gehaald. In totaal krijgen 7 miljoen mensen in België en Nederland drinkwater uit de Maas. “Het drinkwater van zo’n 40% van alle Vlamingen is afkomstig uit de Maas”, zegt directeur Maarten van der Ploeg die met zijn organisatie Riwa-Maas toeziet op de kwaliteit van het water.

De onbekende stof is waargenomen in Roermond in Nederland. De waterleverancier in die regio, WML, stopt voorlopig met het afnemen uit de Maas voor drinkwater en schakelt tijdelijk over op grondwater. Op andere plekken worden er nu ook controles uitgevoerd om te kijken of de stof ook daar terug te vinden is.

Wat de onbekende stof is, is nog niet duidelijk en wordt nagegaan in een labo. “Dit is in eerste instantie een voorzorgsmaatregel. We kunnen er nog niet van uitgaan dat het om een schadelijke stof gaat”, zegt van der Ploeg. Daarnaast is er ook geen vissterfte waargenomen, wat volgens van der Ploeg een positief teken is.

“Op andere plekken langs de rivier worden nu ook metingen gedaan, maar voorlopig gaan andere waterleverancier door met het gebruiken van water uit de Maas”, zegt van der ploeg. De waterleveranciers communiceren volgens hem ook onderling en nemen deze zaak zeer ernstig.

“We monitoren op een heel pakket van mogelijke verontreinigingen. Dat gebeurt ook bij nieuwe verontreinigingen, denk maar bijvoorbeeld aan PFAS”, meldt Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep. De Watergroep is een van de grootste waterleveranciers in België en krijgt ook een deel van zijn drinkwater uit de Maas. Al benadrukt De Schepper dat er voorlopig geen reden is tot paniek: “We hebben contact met onze collega’s in Nederland en ik kan bevestigen dat we ons voorlopig geen zorgen moeten maken over het Belgische drinkwater”.