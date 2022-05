Onbekende dode vrouw in kanaal blijkt dame van 57 uit Duitsland te zijn

Op 1 februari van dit jaar verspreidde de politie via FAROEK en het Nederlandse programma ‘Opsporing Verzocht’ een robottekening van een onbekende vrouw. Ze was dood aangetroffen in het kanaal in Nederweert, op zo’n tien kilometer van de Belgische grens - misschien kwam ze dus uit België. De vrouw was helemaal naakt, en mogelijk was ze in verdachte omstandigheden om het leven gekomen.