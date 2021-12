Onbegrip en verbolgenheid over nieuwe maatregelen bij cultuursector

Jan Verheyen: “Komt hard binnen”

Filmmaker Jan Verheyen reageert verrast en ontgoocheld. Voor de regisseur missen de nieuwe maatregelen hun logica. Hij stelt zich dan ook de vraag hoe het kan dat zijn sector weer getroffen is en de horeca niet. “In de bioscoop is er zwaar geïnvesteerd om alles veilig te laten verlopen. Je zit er met 200 mensen samen, in een zaal met een capaciteit van 600 mensen, met een mondmasker, stil en zittend. En dat mag dan niet. Laten we eerlijk zijn, denken we nu echt dat mensen in de horeca braaf aan hun tafeltjes blijven zitten?”

Kinepolis: “Bittere pil”

Dat cinema's vanaf zondag weer moeten sluiten, stuit op onbegrip bij bioscoopgroep Kinepolis. Woordvoerster Anneleen Van Troos had het in een reactie tijdens de nieuwsuitzending van VRT over "een bittere pil" met een "serieuze mentale impact" op het personeel.

"Dit is een beslissing die heel hard aankomt", aldus Van Troos. "Als je de strenge maatregelen bekijkt die wij vandaag toepassen, dan begrijpen wij eigenlijk niet hoe een totaalverbod op filmvoorstellingen kan bijdragen tot het voorkomen van besmettingen. Internationaal zijn er ook studies die aantonen dat het besmettingsrisico minimaal is in theater- en cinemazalen."

Daarnaast hekelt Kinepolis dat de maatregel ook geen deel zou hebben uitgemaakt van het advies van de experten die de overheid bijstaan bij het beheer van de pandemie.

Bovendien is de kerstvakantie doorgaans "een topperiode" voor Kinepolis en ook nu is er een "fantastisch filmaanbod", zegt Van Troos. "We hebben de afgelopen dagen gezien dat de gezinnen op zoek zijn naar ontspanning samen met de kinderen. Wij kunnen dat organiseren op een volgens ons veilige manier."

Cultuursector

Ook bij de Gentse cultuursector zijn er frustraties. “Dit stond niet eens in het GEMS-advies”, reageert Nathalie DE Neve, directeur van de Minardschouwburg. “Dat is toch de wereld op zijn kop. Geen aantoonbare besmettingscijfers in onze verluchte zalen met gecontroleerde publieksstromen - stroompjes - en toch, mogen de artiesten niet meer. Mag ons publiek niet meer.”

Ook andere zaaluitbaters en artiesten luchten hun hart. Ze voelen zich geviseerd en vinden dat niemand het voor hen opneemt.

Philip Cleynens van Cinema Albert in Dendermonde reageert woedend. “Bioscopen zijn één van de meest gecontroleerde omgevingen dankzij heel wat inspanningen om het coronaproof te houden”, zegt hij. “Deze beslissing gaat mijn verstand compleet te boven.”

Danielle Dierckx, directeur van concert- en evenementenzaal De Roma in Borgerhout, reageert teleurgesteld op het “willekeurige beleid van maatregelen”. Zelf pleit ze voor een coronabarometer, “zodat ook wij kunnen voorspellen wat de volgende maatregelen zullen zijn.”

