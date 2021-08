“Onbegrijpelijk dat strenge coronamaatregelen nog altijd gelden in bouwsector”

Bouwunie begrijpt niet dat de strenge coronamaatregelen nog altijd van toepassing zijn in de bouwsector en vraagt een snelle versoepeling. "Vanaf 1 september mag er gedanst en samen gegeten worden op het personeelsfeest, maar de dag nadien mag men niet samen in de werkcamionette. Dat krijgen we niet meer uitgelegd aan de bouwondernemers en hun arbeiders. Bovendien kosten de huidige coronamaatregelen de aannemers nog steeds dagelijks geld", zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

De sociale partners in de bouwsector werkten na de eerste coronagolf vorig jaar een sectorprotocol uit om de activiteiten veilig herop te starten. Deze maatregelen zijn nog steeds van toepassing en dat noemt Waeytens "onbegrijpelijk". "We hebben in juni gepleit om nog voor het bouwverlof deze regels te versoepelen zodat we vanaf september terug efficiënt konden werken, maar dat is tot vandaag zonder resultaat.”

Door de strenge vervoersregels is het vaak onmogelijk om alle zitplaatsen te benutten in de camionetten. Daardoor hebben aannemers te kampen met extra kosten omdat ze extra transporten voorzien of verplaatsingsvergoedingen betalen als werknemers eigen vervoer gebruiken. "Bovendien zorgen de bijkomende voertuigen ook vaak voor plaatsgebrek op de werven en extra verkeer op de weg", zegt Waeytens, die de maatregelen gedateerd noemt. Ook op de werven gelden nog strenge maatregelen en is er veel extra organisatorische rompslomp. Zo moet bijvoorbeeld het aantal aannemers per locatie nog altijd beperkt te worden.

Bouwunie vraagt dan ook om de generieke gids aan te passen, zodat de bouw weer op een normale manier kan werken en het collectief vervoer weer met maximale bezetting kan worden georganiseerd. Een totale afschaffing van de maatregelen is niet nodig, maar Bouwunie wil dat de bouw weer op een meer efficiënte en rendabele manier kan werken, zeker gezien de hoge vaccinatiegraad en de versoepelingen in de horeca. "We kijken naar de overheden om hiervoor de nodige actie te ondernemen, want deze situatie is absurd", besluit Waeytens.