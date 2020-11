Onafhankelijke Ziekenfondsen: "Bijna helft Belgen weet niet wat hormoonverstoorders zijn”

Hormonen spelen immers een sleutelrol in tal van biologische of fysiologische functies. Ze doen hun werk vaak in kleine hoeveelheden en op bepaalde tijden. Een verstoring van dat hormonaal systeem, in het bijzonder in bepaalde periodes van de ontwikkeling (bijvoorbeeld tijdens de vorming van de geslachtsorganen bij de foetus) kan onomkeerbare gevolgen hebben. De gevolgen kunnen meteen duidelijk zijn of pas enkele jaren na de blootstelling zichtbaar worden. De blootstelling aan die stoffen wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met een toename van de onvruchtbaarheid, verstoringen van het immuunsysteem, een misvorming van het voortplantingsstelsel, vroegtijdige borstontwikkeling bij de meisjes, teelbal- en andere kankers, zwaarlijvigheid en diabetes.