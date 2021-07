Omwonenden van de Maas over keuze tussen vluchten voor overstroming of vechten voor je huis: "We nemen het zekere voor het onzekere”

UPDATE 200 liter regen per m² heeft Frank Deboosere in 34-jarige carrière nog nooit meegemaakt: “Het is du jamais vu”

15 juli De meeste neerslag van de afgelopen dagen is gevallen in Gouvy (provincie Luxemburg). Daar kwam op 48 uur liefst 200 liter water per vierkante meter naar beneden, of twee keer een maandhoeveelheid neerslag. Iets wat VRT-weerman Frank Deboosere in zijn 34 jaar lange carrière nog nooit heeft meegemaakt. “Het is du jamais vu”, zei hij op VRT NWS. Ook VTM-weerman David Dehenauw spreekt van een nooit eerder geziene situatie.