Omstreden Russische Wagner-groep voerde diamanten in naar België

Baas berucht Russisch huurlingen­le­ger Wagner stuurt bebloede voorhamer naar Europees Parlement

Jevgeni Prigozjin, het hoofd van het beruchte Russische huurlingenleger Wagner, heeft gisteravond gemeld dat hij een bebloede voorhamer naar het Europees Parlement heeft gestuurd. Het Parlement had Rusland even daarvoor bestempeld als schurkenstaat en aan de Europese Raad gevraagd om de Wagnergroep op de Europese terroristenlijst te zetten. Het aan Wagner gelinkte Telegramkanaal GREY ZONE postte beelden van een medewerker van Prigozjin die de voorhamer - in een vioolkist - afgeeft bij een tussenpersoon. De hamer lijkt een verwijzing te zijn naar de gruwelijke moord op een ‘verrader’ bij Wagner eerder deze maand.

24 november