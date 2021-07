Omstreden regeringscommissaris neemt ontslag, maar storm is nog niet voorbij: kreeg regering nieuwe informatie via Staatsveiligheid?

Na alle heisa rond haar uitspraken en haar hoofddoek, heeft Ihsane Haouach, de regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijke Kansen van Vrouwen en Mannen (IGVM), ontslag genomen. “Deze context van wantrouwen en geweld aan mijn adres maakt het mij onmogelijk om mijn functie efficiënt uit te oefenen”, schrijft ze in haar ontslagbrief aan staatssecretaris Sarah Schiltz (Ecolo). Maar volgens een lek in Le Soir is dat niet de enige reden en kreeg de regering ook nieuwe informatie via de Staatsveiligheid.

Haouach kwam de afgelopen week onder vuur te liggen, omdat ze zich in een interview met Le Soir de vraag had gesteld hoe de scheiding tussen kerk en staat kan passen in een veranderende bevolkingscontext. Later verontschuldigde zich daarvoor en benadrukte ze dat ze zich wel degelijk achter de scheiding van kerk en staat schaart. Premier Alexander De Croo (Open Vld) wees haar daar donderdag in de Kamer nog eens over terecht. “Er is geen enkele ruimte meer voor nieuwe incidenten of nieuwe controverse in dit domein”, zo zei hij. Ook staatssecretaris Schlitz, die Haouach destijds aanstelde, noemde haar uitspraken “ongelukkig”. Haoauch zou voortaan geen publieke uitspraken meer doen.

Maar ook voordien was ook al deining ontstaan rond Haouach. Ze draagt een hoofddoek en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vond dat ze daardoor geen neutrale regeringscommissaris kon zijn bij het IGVM. Nu heeft ze er dus genoeg van. “Sinds mijn benoeming ben ik het mikpunt geweest van persoonlijke aanvallen die alleen maar zijn toegenomen”, zo schrijft ze in haar brief aan bevoegd staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo). “Deze context van wantrouwen en geweld aan mijn adres maakt het mij onmogelijk om mijn functie efficiënt uit te oefenen.” Volgens Bouchez was haar ontslag “de enige optie”.

Moslimbroeders

Maar het verhaal is nog niet ten einde. In Le Soir lekte het nieuws uit dat er via de Staatsveiligheid nieuwe informatie zou zijn bovengekomen over de vermeende link tussen Haouach en de Moslimbroederschap, een controversiële politiek-islamitische organisatie. Deze nieuwe informatie, die nu ook in regeringskringen zou circuleren, zou aan de basis liggen van haar ontslag, aldus Le Soir.

Haouach heeft steeds ontkend dat ze banden heeft met de organisatie, maar N-VA eist hier dringend uitleg over van De Croo en Schlitz. “Waarom werd deze informatie niet met ons gedeeld en hoe is het mogelijk dat een persoon wordt aangesteld tot regeringscommissaris zonder een degelijk voorafgaand onderzoek?", aldus fractieleider Peter De Roover. “Hier is duidelijk meer aan de hand.” (ARA/TA)