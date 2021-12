Omikronvariant springt van 10 naar 20 procent van positieve tests op drie dagen tijd

“Drie senioren sterven in Duits rusthuis na contact met besmette verpleeg­ster die coronapas had vervalst”

Elf besmette bewoners en drie doden: dat is de trieste balans van een corona-uitbraak in een woonzorgcentrum in Hildesheim, in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Mogelijk is een verpleegster verantwoordelijk voor dit drama, omdat ze toch kwam werken hoewel ze besmet was. Bovendien had de ongevaccineerde vrouw haar coronapas vervalst. Er loopt nu een onderzoek naar doodslag. De verpleegster werd inmiddels ontslagen.

14:27