Omikronvariant goed voor 8 procent van alle besmettingen

Maandag was omikron nog goed voor 3 procent van de besmettingen. Gisteren was dat al 6 procent en ook vandaag is het percentage opnieuw toegenomen. Van Ranst liet eerder al weten dat de toename niet onverwachts is. “Dit ziet men ook in Zuid-Afrika, in het Verenigd Koninkrijk, in Denemarken, ...”, aldus de viroloog. “De omikron-variant neemt momenteel reeds 8% van de SARS-CoV-2 virusmarkt voor zijn rekening”, liet Van Ranst vandaag weten op Twitter.