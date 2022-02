Omikrongolf is over piek heen: wanneer schakelen we van code rood naar oranje en komen er dus versoepelingen?

Wie herkent deze vrouw? Nederland­se politie vraagt Vlamingen om hulp in zoektocht naar identiteit slachtof­fer

De Nederlandse politie is op zoek naar de identiteit van een vrouw die dood is teruggevonden in een kanaal vlak bij de grens met België. Mogelijk is ze vermoord. Gaat het om een Belgische vrouw? Heeft een Vlaamse binnenschipper misschien meer gezien? En wat heeft een dode hond met de feiten te maken? De Nederlandse speurders zitten met heel wat vragen waar u mogelijk een antwoord op weet. We willen u wel waarschuwen, de video bij deze reportage bevat schokkende beelden.

1 februari