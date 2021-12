Omikron waarschijnlijk nog sneller dominant in ons land dan gedacht: “Voor eind december meer dan 90 procent van alle infecties”

Het lijkt erop dat de nieuwe omikronvariant van het coronavirus nog sneller dominant zou kunnen zijn in ons land dan gedacht. Vrijdag meldde viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano dat hij vermoedelijk tegen januari/februari de overhand zou nemen op delta, maar volgens biostatisticus Geert Molenberghs mogen we er februari al zo goed als zeker aflaten. En misschien gaat het zelfs nog sneller. Biostatisticus Tom Wenseleers vreest dat omikron voor eind december al meer dan 90 procent van alle infecties zal uitmaken.

Omikron zet zijn opmars in Europa verder. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) maakte gisteren melding van 766 bevestigde gevallen in de Europese Unie, waarvan 30 in ons land. We staan daarmee op de achtste plaats in de ranglijst.

Volgens Van Gucht worden op dit moment de meeste besmettingen in ons land nog altijd veroorzaakt door de deltavariant. Vrijdag ging het om 98 tot 99 procent van de gevallen, volgens de PCR-resultaten van de federale testlaboratoria, waar omikron voorlopig nog ‘maar’ goed is voor 1 tot 2 procent. De viroloog vertelde erbij dat omikron tegen januari of februari dominant zou kunnen zijn in België.

Maatregelen

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs zou dat echter sneller zijn. Al spreekt hij met twee woorden. “Het is moeilijk om er al een exacte datum op te kleven, maar ik zou februari er sowieso al aflaten”, zegt hij aan HLN. “Ik denk dat januari een veilige prognose is. Het is nog altijd wel meer dan twee weken tot Nieuwjaar. Het zou kunnen dat het sneller gaat. Het heeft ook te maken met de maatregelen die er zijn en de contacten die je toelaat. Hoe meer beperkingen, hoe minder snel omikron zich zal verspreiden.”

Volledig scherm © Photo News

We zitten momenteel in het strengste regime sinds het voorjaar, aldus Molenberghs. “Dat helpt wel om de verspreiding tegen te gaan. Maar het is niet zo dat alle contacten verboden zijn. We zitten niet in een lockdown. Het zál dus snel gaan. De komende week tot tien dagen zullen we een duidelijker zicht krijgen op hoe snel precíés. Want nu staan we nog aan het begin en zijn de cijfers nog wat te onstabiel.”

Ook zijn collega Tom Wenseleers ziet de dominantie van omikron sneller opkomen dan vorige week werd aangenomen. En hij is nog pessimistischer. “Voor eind december zal omikron meer dan 90 procent van alle infecties uitmaken”, klinkt het bij hem. “Het reproductiegetal van omikron is 4,5 keer hoger dan van delta. De R-waarde zal dan tot boven de 3 stijgen”, voorspelt hij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wenseleers breekt dan ook een lans om niet te dralen met het toedienen van boosterprikken en zoals in het Verenigd Koninkrijk een versnelling hoger te schakelen. “Ik wacht vol ongeduld om ook hier in België wat meer spoed achter de boostercampagne te zetten”, zegt hij. “Een derde boostershot haalt de effectiviteit van vaccinatie tegen symptomatische Covid omhoog van circa 30 procent na twee Pfizer-shots tot circa 70-75 procent. Ongeveer de helft van de bevolking zou opnieuw besmet geraken en ongeveer 1 procent daarvan zou gehospitaliseerd moeten worden. Een versnelde boostercampagne met hoge dekkingsgraad bij de groepen die het meeste risico dragen, wordt aangehaald als een effectieve maatregel.”