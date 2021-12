Omikron vandaag al goed voor 10 procent van alle positieve tests in ons land: "Het gaat sneller en sneller nu"

Geert Molen­berghs: "We gaan naar dominantie van omikron tussen Kerstmis en Nieuwjaar. En dat is een voorzichti­ge schatting”

Het lijkt erop dat de omikronvariant nu ook in ons land zijn opmars heeft ingezet. Viroloog Marc Van Ranst meldde vanmiddag dat hij intussen al goed is voor 8 procent van alle geregistreerde besmettingen en volgens microbioloog Emmanuel André was dat vanavond laat al gestegen tot 10 procent. Biostatisticus Geert Molenberghs bevestigt: “We gaan naar een dominantie van omikron tussen Kerstmis en Nieuwjaar. En dat is een voorzichtige schatting.”

17 december