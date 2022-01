Omikron is er (nog) niet in geslaagd om delta volledig van tabellen te vegen in ons land: “Dit is verrassing”

Hoewel modellen van biostatistici half december voorspelden dat de omikronvariant nog voor het einde van het jaar mogelijk 90 procent van alle infecties zou uitmaken in ons land, blijkt dat niet gebeurd te zijn. De deltavariant slaagt er nog altijd in om - enigszins - stand te houden en dat kan een weerslag hebben op onze gezondheidszorg. Dat heeft Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie gezegd tijdens een briefing zaterdagmorgen.

Ramaekers spreekt van “een verrassing”. “Er was voorspeld dat we tegen het einde van vorig jaar een bijna volledig dominante omikronvariant zouden hebben, maar dat is niet gebeurd”, zegt hij.

Volgens het meest recente rapport van het Nationaal Referentiecentrum (dat deze week gepubliceerd werd), blijft het percentage omikron steken op 85 procent. Van de positieve stalen die tussen 27 december en 9 januari verzameld werden, zijn er 1.378 sequenties geanalyseerd en daar bleek omikron goed voor 84,6 procent.

15 procent

“Dat wil zeggen dat toch nog 15 procent van de besmettingen - naar schatting - veroorzaakt wordt door de deltavariant. Het is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat delta meer ziektemakend is dan omikron. Naar onze ziekenhuizen toe betekent dit dat er nog altijd rekening moet worden gehouden met de deltavariant als we de impact op ons gezondheidszorgsysteem bekijken.”

De komende weken zullen meer duidelijk brengen, volgens Ramaekers. “Het evolueert nu heel snel. Omikron is zeer snel beginnen toe te nemen, maar is daarna wat gaan afvlakken. Het kan goed zijn dat we binnen één of twee weken vaststellen dat omikron voor quasi honderd procent de dienst uitmaakt.”

Ook naar de vaccinatiestrategie toe, moeten we volgens Ramaekers in het achterhoofd houden dat delta nog geen verleden tijd is. “In een epidemie met verschillende varianten moeten we naar vaccinwerkzaamheid ook rekening blijven houden met de vorige variant in onze vaccinatiestrategie”, zegt hij nog.

