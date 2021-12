Omikron inmiddels verantwoordelijk voor zowat 6 procent van alle besmettingen in ons land, viroloog Marc Van Ranst geeft uitleg bij HLN LIVE

De verspreiding van de omikronvariant gaat steeds sneller in ons land, zo blijkt uit gegevens die viroloog Emmanuel André deelt op Twitter. Terwijl omikron maandag verantwoordelijk was voor 3 procent van de besmettingen, is dat inmiddels 6 procent. Biostatisticus Tom Wenseleers waarschuwde eerder al dat de “omikronvariant een verdubbelingstijd heeft van slechts 2 à 3 dagen”.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.



“Het aantal omikronbesmettingen stijgt snel”, zo schrijft viroloog André op Twitter. “6 procent van de positieve PCR-stalen vertoont een SGTF (zogenaamde S-drop-out, een kenmerk van de omikronvariant, red.). Van 90 procent van deze SGTF wordt bevestigd dat het om omikron (BA.1) gaat."



Dat betekent dat het percentage omikronbesmettingen op enkele dagen tijd bijna verdubbeld is in ons land. Drie dagen geleden was het aandeel infecties met omikron immers nog ‘maar' 3 procent, op dat moment ook al een grote stijging. “Tien keer groter dan acht dagen geleden”, schreef André toen. “En het zal nog sneller gaan stijgen.”

Van Ranst: “Hadden we verwacht”

“Dit is wat we verwacht hadden”, zegt viroloog Marc Van Ranst in een reactie bij HLN LIVE. “Dit ziet men ook in Zuid-Afrika, in het Verenigd Koninkrijk, in Denemarken, ... De omikronvariant is met een ongelofelijke snelheid marktaandeel aan het verwerven op de coronavirusmarkt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er is veel bezorgdheid rond de nieuwe variant. Frankrijk scherpt zaterdag alvast de inreisbeperkingen aan voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk vanwege het snel stijgende aantal besmettingen daar, opgejaagd door omikron. Enkel mensen die met een “dwingende reden”, en dus niet om toeristische of zakelijke overwegingen, naar Frankrijk willen reizen, of mensen met de Franse nationaliteit, mogen nog vanuit het Verenigd Koninkrijk het land betreden. Het doel van de strengere inreisregels is om “de komst van de nieuwe variant op onze bodem maximaal te vertragen, terwijl men vaccineert met boosterdosissen”, aldus de Fransen.

Van Ranst ziet geen heil in zulke ingrepen. Omikron zit heus ook al in Frankrijk en “je zal het maar een paar dagen kunnen uitstellen, maar met een grote kost”, zegt hij. “Zulke rigoureuze maatregelen zijn niet erg doordacht. Op de duur moeten alle grenzen weer dicht. Ik denk niet dat we naar een herhaling van die toestand willen.”

Quote Op een gegeven moment gaat de stijgende omikroncur­ve - misschien rond nieuwjaar - de dalende deltacurve tegenkomen. Dan stopt de algemene daling en dan zullen de cijfers weer omhoog gaan. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven)

Omikron is duidelijk zéér besmettelijk maar mogelijk minder ziekmakend. Is de ongerustheid dan terecht? “Je moet die ongelofelijke snelheid hier meerekenen”, legt de viroloog uit. “Voor de meesten komen de symptomen als een milde griep of een ernstige verkoudheid, maar anderen belanden in het ziekenhuis. Als je plots op een week tijd het aantal patiënten zou zien die we nu op een maand zien, dan krijg je een ongelofelijke overrompeling.”

Zullen coronacijfers blijven dalen?

Volgens de viroloog zullen de coronacijfers in ons land intussen nog wel een tijdje omlaag blijven gaan. “Dat omikron nu 6 procent van de besmettingen uitmaakt, betekent ook dat 94 procent van de besmettingen nog altijd de deltavariant is. De daling in die variant heeft in de cijfers dus nog altijd het overwicht, met een algemene daling van de besmettingscijfers tot gevolg. Maar op een gegeven moment gaat de stijgende omikroncurve - misschien rond nieuwjaar - de dalende deltacurve tegenkomen. Dan stopt de algemene daling en dan zullen de cijfers weer omhoog gaan.”

Met de boosterprikken te versnellen valt “een boel gezondheidswinst te boeken”, aldus Van Ranst. “Gelukkig zijn onze meest kwetsbare groepen al drie keer ingeënt, nu gaat ook de rest sneller hun derde prik krijgen en beter beschermd zijn. Dit virus gaat terrein winnen in gelijk welk scenario en voor de eerste patiënten van omikron komen de versnelde boosterprikken te laat, maar in het tweede deel van de ‘omikronepidemie’ zal dit zeker een positief effect hebben in de zin van minder zwaar zieken.”