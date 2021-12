Omikron inmiddels verantwoordelijk voor bijna 6 procent van alle besmettingen in ons land

Waarom we moeten prikken zo snel we kunnen: met omikron groeit de epidemie sneller dan ooit

Zowat één op de drie gevaccineerde Belgen kreeg al een derde dosis, en toch moet het nog rapper. Want nog sneller dan er geprikt wordt, maakt de omikronvariant vaart. “De epidemie maakt zich op voor een spurt”, zegt biostatisticus Tom Wenseleers. “Ik wil geen pretbederver zijn, maar ook al dalen onze besmettingscijfers nu, na Kerstmis gaan ze weer de andere kant op.” Lees hier hoe we volgens Wenseleers het nieuwe jaar ingaan. Met welke tred volgen we de vloedgolven van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken? Zijn de eerdere vaccins dan uitgewerkt? En wat heeft die derde prik ons te bieden?

15 december