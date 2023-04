Ombudsman herhaalt oproep om loopbaangegevens op MyPension na te kijken vanaf 57e

De ombudsman pensioenen roept de bevolking in het jaarverslag op zeker vanaf de 57e verjaardag de loopbaangegevens op het MyPension-platform na te kijken. Dat schrijft Tony Van Der Steen in het jaarverslag. De meeste van de meer dan duizend verzoeken die de ombudsman vorig jaar ontving, zijn klachten over betwistingen van de geregistreerde loopbaangegevens op het overheidsplatform.

De ombudsman wijst erop dat de pensioendienst soms niet alle gegevens heeft. Het kan dan gaan om het onderbreken van de loopbaan voor de opvoeding van een kind. Onder bepaalde voorwaarden kan die periode tot maximaal drie jaar meetellen om de vroegst mogelijke pensioendatum te bepalen. In dergelijke gevallen kon de ombudsman verkrijgen dat mensen tot twee jaar eerder met pensioen konden gaan.

Er kwamen ook meerdere klachten binnen van gepensioneerden die te laat hun vervroegd pensioen aanvroegen, en daardoor geld misliepen. Die aanvraag moeten toekomstig gepensioneerden zelf doen, via MyPension, hun gemeentebestuur of de pensioendienst.

Een ander voorstel van de ombudsdienst gaat over de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Vaak leeft het idee dat als die IGO op 65 jaar geweigerd is, omdat gepensioneerden op dat moment over voldoende middelen beschikken, deze weigering voor de rest van hun leven is. Dat klopt echter niet: als de financiële toestand verslechtert, omdat het spaargeld op is, kan een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Oplossingen

De ombudsdienst roept de wetgever daarom op om het IGO-onderzoek niet enkel op 65, maar automatisch op meerdere tijdstippen te voeren. Een andere optie is gerichte of algemene communicatie. De ombudsman maakt zich sterk dat dit ervoor kan zorgen dat minder gepensioneerden in armoede leven.

Een ander heikel punt gaat over de hogere belasting op het aanvullend pensioen als het wettelijk pensioen vervroegd wordt uitbetaald. Het fiscaal gunsttarief voor die zogenaamde tweede pijler verdwijnt immers voor wie vervroegd op pensioen gaat. Als dat wettelijk pensioen nog niet is uitbetaald, kan de ombudsdienst het pensioen nog uitstellen, maar anders is het te laat.

Tot slot houdt de ombudsman ook een pleidooi om een recht op vergissing toe te staan voor een gepensioneerde die te goeder trouw is, weliswaar beperkt in de tijd. Het gaat dan over iemand die aanspraak maakt op zijn pensioen maar de aanvraag te laat ingediend heeft. In zo’n geval moet het mogelijk zijn dat er pensioen met terugwerkende kracht wordt toegekend, zodat de gepensioneerde geen geld misloopt.