Ombudsdienst voor Energie kreeg vorig jaar het hoogste aantal klachten ooit: vooral vragen over gas- en elektriciteitsfactuur

KMI KMI waarschuwt met ‘code oranje’ voor gladheid: “Opletten voor ijsplekken in heel het land”

Het KMI waarschuwt deze ochtend in heel het land met ‘code oranje’ voor gladheid. Wie de baan op moet, is dus maar beter voorzichtig. “Het is opletten voor wijdverspreide en gevaarlijke gladheid door ijsplekken in het hele land”, klinkt het.

5:27