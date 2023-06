Ombudsdienst Verzekeringen behandelt nog altijd dossiers van overstromingen 2021

In de zomer van 2021 werden delen van Wallonië en Vlaanderen getroffen door erg zware overstromingen. Daarrond behandelde de ombudsdienst toen 139 klachten. Het ging voornamelijk om het bedrag van schadevergoedingen, de beheerstermijnen en de weigering tot tussenkomst. Een jaar later komen er nog steeds vragen binnen over gevolgen van de overstromingen, maar meestal gaat het louter om informatie. “In de behandelde dossiers bleek dat de consument zich in de steek gelaten voelde omdat hij geen informatie ontving over de opvolging en voortgang van zijn dossier”, staat in het jaarverslag.