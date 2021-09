Oma of opa bezoeken met Covid Safe Ticket vanaf 1 oktober? Woonzorgcentra eisen duidelijkheid: “We weten nog niets”

Wie opa of oma wil bezoeken in een woonzorgcentrum, zal daar binnenkort waarschijnlijk een Covid Safe Ticket moeten tonen. Dat zou de Vlaamse regering beslist hebben, maar dat is nog niet definitief afgeklopt. De woonzorgcentra eisen alleszins meer duidelijkheid: “Wij hebben heel veel vragen”, zegt Johan Staes van de sectorfederatie van de private woonzorgcentra bij HLN LIVE.