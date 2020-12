Oma (77) vrijuit voor 'zelfdoding' partner: geen assisenproces voor verdoezelde moord

De opgeroepen hulpdiensten konden op 11 april 2012 niets meer doen voor Jean Heyer (77). De gepensioneerde taxichauffeur was overleden in het huis van zijn vriendin Germaine Q., een knappe meesterwoning aan het Dudenpark in Ukkel. Volgens haar verklaring had ze hem die avond dood teruggevonden, verhangen met een televisiekabel aan de trapleuning op de eerste verdieping. Volgens de wetsdokter overleed de man echter niet aan de gevolgen van verhanging. Afgaande op verwondingen aan de voorkant van de hals klonk het dat er een derde betrokken was bij zijn overlijden. Jean Heyer zou eerst verstikt zijn - "mogelijk met een kussen" - en dan pas opgehangen, om het op een zelfdoding te doen lijken.