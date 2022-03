OM vordert drie jaar cel voor Jan Fabre (63): “Er is geen enkel schuldinzicht”

Kunstenaar en theatermaker Jan Fabre (63) riskeert drie jaar effectieve gevangenisstraf. Dat is de vordering van het openbaar ministerie. Het gaat om de maximumstraf voor de feiten van pesterijen, geweld en seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer waarvan hij wordt beschuldigd. De vordering is minder dan de vijf jaar celstraf die hij maximaal zou kunnen krijgen voor de andere tenlastelegging: aanranding van de eerbaarheid. Voor de correctionele rechtbank in Antwerpen vond vandaag de eerste procesdag plaats in de zaak tegen de kunstenaar. De advocaten van de burgerlijke partijen deden onder meer getuigenissen van de mogelijke slachtoffers uit de doeken. En ook het openbaar ministerie kwam aan het woord. Fabre was zelf niet aanwezig in de rechtszaal. U kan de zitting hieronder minuut per minuut herbeleven.